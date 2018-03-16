СМИ: "Динамо" семь месяцев не платит зарплату Хачериди

В четверг, 15 марта, киевское "Динамо" проиграло дома "Лацио" (0:2) и вылетело из Лиги Европы.

Одним из самых обсуждаемых моментов стал отказ защитник Евгения Хачериди на поле вместо травмировавшегося Томаша Кадара.

Как рассказал после матча Александр Хацкевич, Хачериди заявил, что не сможет сыграть слева в центре обороны.

"Изначально на замену должен был выходить Хачериди, но он сказал, что не может играть левого центрального защитника", - признался Хацкевич во время послематчевой пресс-конференции.

Такая ситуация показалась странной и в кулуарах тут же заговорили о конфликте между футболистом и тренером. Как стало известно FootBoom, Хачериди, у которого будущим летом заканчивается контракт, после чего он станет свободным агентом, уже на протяжении семи месяцев не получает зарплату в "Динамо".

Хотя представитель футболиста Иван Пироженко не стал комментировать слухи: "Это их внутренняя кухня. Я туда лезть не хочу".

Ранее мы сообщали, что Хачериди может продолжить карьеру в России. Российские агенты хотят заполучить игрока сборной Украины совершенно бесплатно.