СМИ опубликовали причину падения вертолета "Лестера" с владельцем клуба на борту

Вертолет владельца английского "Лестера" Вишай Шривадданапрабха потерпел крушение из-за неисправности рулевого винта воздушного судна, утверждает Sky News. Президент "Лестера" после окончания домашнего матча 10-го тура против "Вест Хэма" (1:1) разбился в собственном вертолете. После взлета с поля он рухнул на парковку стадиона "Кинг Пауэр".

Сообщается, что крушение произошло из-за неисправности рулевого винта воздушного судна.

Также в сети появилось еще одно видео крушения, снятое со стадиона. На видео видно, что во время включения двигателей из турбины пошел белый дым, воздушное судно взлетело, но через несколько секунд начало крутиться вокруг собственной оси и упало на землю.

Шриваддханапрабха купил "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии. Сын погибшего владельца предположил переименовать клубный стадион Лестера" в честь отца. Также ожидается, что Айяватт станет временно исполняющим обязанности президента.

Из-за трагедии матч "Лестера" в Кубке лиги против "Саутгемптона" перенесли, как и встречу молодежной команды "Лестера" с "Фейеноордом" в рамках International Cup.