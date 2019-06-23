СМИ разнюхали сумму, за которую Роналду снял яхту для встречи с новым тренером "Юве"

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" во время своего отпуска не разменивается по мелочам

Криштиану Роналду. Фото: Instagram

Портал TMZ обнародовал сумму, в которую Криштиану Роналду обошлась аренда яхты для его недельного отдыха в Средиземном море. Согласно источнику, пятикратный обладатель "Золотого мяча" заплатил за это удовольствие 200 тысяч евро. Лодка называется "Африка I", ее длина – 47 метров, в ней шесть комнат, гостиная, а также тренажерный зал и кинотеатр.

Кстати, на днях португалец, являющийся соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020, показал, как именно развлекался на этой яхте. Ну, честное слово – как ребенок!

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Интересно, что именно на этой яхте на Лазурном берегу Роналду провел накануне встречу с новым тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри. На ней итальянец рассказал Криштиану, какой видит его роль в "Ювентусе". По мнению Сарри, Роналду будет наиболее полезен для туринцев, действуя на позиции центрфорварда.

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду за месяц набрал пять миллионов новых подписчиков. На самого популярного человека в Instagram подписалось более 170 миллионов "фанатов". Португалец почти на 20 миллионов опережает вторую по популярности в Instagram – американскую певицу и актрису Селену Гомес.

Также мы писали, что Роналду вручили повестку в суд по делу об изнасиловании Кэтрин Майорги. Футболист подтвердил, что у него был секс с американской моделью, однако факт изнасилования отрицает, заявив, что все было по обоюдному согласию.

Напомним, перед отпуском Криштиану Роналду помог сборной Португалии стать первым в истории победителем Лиги наций УЕФА. Особенно впечатляющим был бенефис туринца в полуфинале со Швейцарией, которой Кришти отгрузил три мяча.

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