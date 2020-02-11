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СМИ узнали зарплату Андрея Ярмоленко в "Вест Хэме"

11 февраля, 23:59

Игрок сборной Украины получает довольно неплохие деньги

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Портал Spotrac, специализирующийся на трансферных и зарплатных показателях, опубликовал список зарплат футболистов "Вест Хэма" в сезоне 2019/20. На первом месте в списке оказался бывший киевский динамовец Андрей Ярмоленко, который получает 5,98 миллионов фунтов в год.

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На втором месте находится полузащитник Джек Уилшир – 5,2 миллиона, а на третьем – Фелипе Андерсон 4,42 миллиона. Замыкают ТОП-5 самых высокооплачиваемых игроков "Вест Хэма" Пабло Сабалета 3,9 миллиона и Майкл Антонио 3,64 миллиона. Также следует добавить, что в этот рейтинг еще не включены летние и зимние новички "Вест Хэма".

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В текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей в АПЛ. На его счету три гола и одна результативная передача.

Ранее мы рассказывали, что лысый Жозе Моуринью наконец рассказал, что заставило его постричься под ноль. "Когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно", – объяснил свое решение португалец.

Смотрите, как забивает Андрей Ярмоленко в матче сборных Украины и Португалии:

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: Сегодня|Спорт

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