СМИ: Зидан сделает украинца Лунина вторым вратарем в "Реале"
Украинец в следующем сезоне будет сменщиком Тибо Куртуа
Наставник "Реала" Зинедин Зидан решил, что в новом сезоне основным вратарем команды будет Тибо Куртуа. По сведениям ABC, Кейлор Навас, скорее всего, уйдет из команды предстоящим летом. Тогда роль второго голкипера займет украинец Андрей Лунин, находящийся в аренде в "Леганесе".
Отмечается, что сын Зидана Лука будет третьим вратарем "Реала".
В текущем сезоне Куртуа провел 32 игры, из них в 10 он сохранил ворота "сухими". На счету Лунина 5 матчей за "Леганес", в которых он пропустил три гола.
Интересно, что ранее Marca, сообщала, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует задействовать Андрея Лунина в следующем сезоне. Таким образом украинец вновь отправится в аренду.
Как сообщалось ранее, Андрей Лунин восхитил своими сейвами на тренировке "Леганеса". Украинец не стал скромничать и выложил видео своих чудес в Instagram. "Пантера", – краткий, но емкий комментарий под этим видео оставил бывший партнер Лунина по сборной Украины Евгений Селезнев.
Также сообщалось, что Зидану на летние трансферы в "Реале" выделят полмиллиарда евро. Испанский клуб намерен приобрести Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Поля Погба и Садио Мане.
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