СМИ: Зидан сделает украинца Лунина вторым вратарем в "Реале"

Украинец в следующем сезоне будет сменщиком Тибо Куртуа

Андрей Лунин. Фото: AFP

СМИ: Зидан сделает украинца Лунина вторым вратарем в "Реале" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/616/45d/5ca61645d1bff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/616/45d/5ca61645d1bff.jpg 2019-04-04T19:50:00+03:00 Футбол Украинец в следующем сезоне будет сменщиком Тибо Куртуа

Наставник "Реала" Зинедин Зидан решил, что в новом сезоне основным вратарем команды будет Тибо Куртуа. По сведениям ABC, Кейлор Навас, скорее всего, уйдет из команды предстоящим летом. Тогда роль второго голкипера займет украинец Андрей Лунин, находящийся в аренде в "Леганесе".

Отмечается, что сын Зидана Лука будет третьим вратарем "Реала".

В текущем сезоне Куртуа провел 32 игры, из них в 10 он сохранил ворота "сухими". На счету Лунина 5 матчей за "Леганес", в которых он пропустил три гола.

Интересно, что ранее Marca, сообщала, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не планирует задействовать Андрея Лунина в следующем сезоне. Таким образом украинец вновь отправится в аренду.

Как сообщалось ранее, Андрей Лунин восхитил своими сейвами на тренировке "Леганеса". Украинец не стал скромничать и выложил видео своих чудес в Instagram. "Пантера", – краткий, но емкий комментарий под этим видео оставил бывший партнер Лунина по сборной Украины Евгений Селезнев.

Также сообщалось, что Зидану на летние трансферы в "Реале" выделят полмиллиарда евро. Испанский клуб намерен приобрести Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Поля Погба и Садио Мане.

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