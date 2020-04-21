Смотрим футбол на карантине: трансляция ретроматча "Шахтер" – "Металлист", в котором забили 9 голов

Четыре года назад "Шахтер" домашние матчи проводил во Львове, а "Металлист" доигрывал последний сезон в Премьер-лиге

Днем 21 апреля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всем мире перешагнуло отметку в 2,5 миллиона, а количество смертельных случаев неуклонно приближается к 200 тысячам. Украина, как и большинство стран мира, находится в режиме жесткого карантина. Никаких футбольных матчей в таких условиях нет, поэтому фанатам остается обратить внимание на повторы легендарных поединков.

Четыре года назад такой матч прошел во Львове. Харьковский "Металлист", который после того сезона потерял профессиональный статус из-за финансовых проблем, на "Арене-Львов" попал под каток донецкого "Шахтера", потерпев самое крупное поражение в своей истории.

Трансляция ретроматча "Шахтер" – "Металлист" пройдет сегодня в 20:30.

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"Шахтер" – "Металлист"

"Шахтер": Пятов, Коваленко (Бернард, 46), Кривцов, Срна (Эдуардо, 64), Исмаили, Тайсон, Феррейра, Ордец, Малышев, Марлос, Степаненко (Дентиньо, 46).

"Металлист": Ильющенков, Соболь, Даценко, Приемов, Ралюченко (Рыжук, 60), Зубейко, Корнев (Синица, 66), Касьянов, Третьяков (Барилко, 63), Бобко, Полянский.

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