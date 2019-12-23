Смотрите, как голкипер сборной Англии пошел на дартс, а оказался участником выпивки на скорость

Джордан Пикфорд отстоял на ноль с "Арсеналом" и попал в скандал с алкоголем

Джордан Пикфорд / Фото: AFP

Сначала хорошо поработал, потом – хорошо погулял. После того, как в субботу в чемпионате Англии "Эвертон" сыграл вничью с "Арсеналом" – 0:0, вратарь "Ирисок" Джордан Пикфорд, который отстоял в АПЛ четвертый матч на ноль, оторвался на турнире по дартсу. Ранее мы писали, что Пикфорд вошел в историю сборной Англии, став героем серии пенальти в бронзовом матче Лиги наций.

Как известно, голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд, является большим фанатом дартса, поэтому не смог пропустить чемпионат мира по этому виду, который как раз проходит в Лондоне. А в перерыве между соревнованиями вратарь и сам оказался в центре событий, пытаясь выпить на скорость пинту спиртного. Но как не поддерживали его другие зрители, со своей задачей Джордан справлялся крайне медленно.

Реклама

Отметим, что это не единственная скандальная выходка Пикфорда – 31 марта вратарь сборной Англии подрался в баре из-за девушки. Выпивавший в этот вечер алкоголь Джордан, подвергся подшучиванию касательно его перехода из "Сандерленда" в "Эвертон". Вратарь спокойно отнесся к подобным высказываниям, однако позже оскорблениям подверглась его невеста, из-за чего и возникла драка.

Смотрите также обзор матча за третье место Лиги Наций Швейцария — Англия – 0:0 (5:6)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама