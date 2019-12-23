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Смотрите, как голкипер сборной Англии пошел на дартс, а оказался участником выпивки на скорость

23 декабря, 12:58

Джордан Пикфорд отстоял на ноль с "Арсеналом" и попал в скандал с алкоголем

Джордан Пикфорд

Джордан Пикфорд / Фото: AFP

Сначала хорошо поработал, потом – хорошо погулял. После того, как в субботу в чемпионате Англии "Эвертон" сыграл вничью с "Арсеналом" – 0:0, вратарь "Ирисок" Джордан Пикфорд, который отстоял в АПЛ четвертый матч на ноль, оторвался на турнире по дартсу. Ранее мы писали, что Пикфорд вошел в историю сборной Англии, став героем серии пенальти в бронзовом матче Лиги наций.

Как известно, голкипер "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд, является большим фанатом дартса, поэтому не смог пропустить чемпионат мира по этому виду, который как раз проходит в Лондоне. А в перерыве между соревнованиями вратарь и сам оказался в центре событий, пытаясь выпить на скорость пинту спиртного. Но как не поддерживали его другие зрители, со своей задачей Джордан справлялся крайне медленно.

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Отметим, что это не единственная скандальная выходка Пикфорда – 31 марта вратарь сборной Англии подрался в баре из-за девушки. Выпивавший в этот вечер алкоголь Джордан, подвергся подшучиванию касательно его перехода из "Сандерленда" в "Эвертон". Вратарь спокойно отнесся к подобным высказываниям, однако позже оскорблениям подверглась его невеста, из-за чего и возникла драка.

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чемпионат Англии Эвертон выпивка дартс Джордан Пикфорд

Источник: Сегодня|Спорт

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