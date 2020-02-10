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Сможет ли Лунин ждать два года, чтобы стать вратарем номером один в "Реале"

10 февраля, 23:27

В "королевском" клубе размышляют над будущим украинца

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Судьба молодого украинского вратаря Андрея Лунина продолжает готовить ему сюрпризы. Сейчас тренерский штаб "Реала" и боссы клуба раздумывают над вариантами развития его карьеры. Мы сообщали, что главного конкурента Лунина Тибо Куртуа признали лучшим футболистом чемпионата Испании.

У руководства "Реала" и главного тренера мадридцев Зинедина Зидана нет общего видения ситуации с позицией первого вратаря, сообщает Don Balon. В клубе вроде бы хотят вернуть Лунина в команду летом этого года и через два года видят его первым номером "Реала".

Зидан же считает, что Тибо Куртуа сможет провести на высоком уровне еще три-четыре года. Француз предлагает снова отдать в аренду украинца, но, желательно, в клуб высшего дивизиона. А если он проявит себя, то вернуть в "Реал" для конкуренции с Куртуа. Тибо хочет сыграть на чемпионате мира 2022 года, поэтому ему будет важна игровая практика в клубе.

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Читайте, как Лунин пропустил гол с пенальти от "Райо Вальекано".

Напомним, сейчас Лунин выступает в аренде во втором дивизионе за "Овьедо", пропустив шесть мячей в пяти матчах. Куртуа в этом сезоне провел 14 "сухих" матчей, пропустив 19 голов в 27 поединках.

Смотрите, как Лунин играл за сборную Украины в матче против Нигерии осенью прошлого года

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футбол вратарь Реал Мадрид Андрей Лунин

Источник: isport.ua

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