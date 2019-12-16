Сможет ли "Шахтер" пройти "Бенфику" в 1/16 Лиги Европы?

Даже букмекеры затрудняются ответить однозначно, кто фаворит в этой паре

"Шахтер" - "Бенфика" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.Своего соперника по этой стадии турнира получил и донецкий "Шахтер". Волею жребия, команда Луиша Каштру встретится с португальской "Бенфикой". Мы предлагаем вам предугадать исход этого противостояния.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер", так как он был несеяным, проведет в Харькове – 20 февраля. Ответная встреча пройдет на поле соперника дончан спустя неделю – 27 февраля. Букмекеры обнародовали котировки на победителя пары "Шахтер" – "Бенфика": явного фаворита в этом противостоянии нет. Согласно котировкам одних букмекеров, небольшим фаворитом этой пары является "Шахтер". На его проход установлен коэффициент 1.83, на проход "Бенфики" – 1.99. Следовательно, вероятность победы по сумме двух встреч "горняков" оценивается в 53 процента, а суммарного успеха лиссабонцев – в 47 процентов.

А защитник "Шахтера" Сергей Кривцов не ожидал, что им достанется "Бенфика", которая любит контратаки:

"Считаю, "Шахтеру" вполне по силам пройти "Бенфику". Будет нелегко, но есть время подготовиться, разобрать сильные и слабые стороны португальцев. "Бенфика" любит контролировать мяч, проводить быстрые контратаки. В Португалии все любят атаковать, проводить много времени с мячом, и очень мало команд с оборонительным стилем. "Бенфика" в числе сильнейших клубов Португалии. Нас ждут очень интересные матчи. Хотя, если честно, думал, нам попадется "Манчестер Юнайтед" или миланский "Интер".

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