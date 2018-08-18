Снова 1:0: "Динамо" обыграло "Александрию" в матче лидеров чемпионата Украины

В центральном матче пятого тура украинской Премьер-лиги "Динамо" обыграло "Александрию". Поединок прошел в субботу на НСК "Олимпийский" и завершился со счетом 1:0 в пользу команды Александра Хацкевича. Теперь сразу у трех команд – "Динамо", "Шахтера" и "Александрии" – одинаковое количество очков.

Единственный гол в середине второго тайма забил Виктор Цыганков, точно пробивший низом в ближний угол ворот "Александрии". Интересно, что эта победа стала для "Динамо" четвертой подряд на старте нового сезона с одинаковым счетом 1:0.

После этого матча в активе "Динамо" стало 12 очков – столько же у "Александрии" и "Шахтера", но киевляне имеют игру в запасе (поединок против "Мариуполя" был перенесен из-за участия двух команд в еврокубках).

"Динамо" – "Александрия" – 1:0 (0:0)

Гол: Виктор Цыганков (68)

Желтые карточки: Морозюк (42), Пиварич (85) – Бондаренко (15), Довгий (62)

22 августа "Динамо" сыграет на выезде с голландским "Аяксом", а 25 августа киевлянам предстоит встреча шестого тура чемпионата Украины против "Черноморца" в Одессе. В свою очередь, "Александрия" 25 августа примет полтавскую "Ворсклу".