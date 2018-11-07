Снова не дома: товарищеский матч сборной Украины перенесли в Турцию

Сегодня, 12:48

Шестой подряд спарринг национальной команды пройдет на чужом стадионе

Фото AFP
Фото AFP

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что товарищеский матч с национальной командой Турции был перенесен в Анталью. Изначально встречу планировалось провести в Днепре. Игра запланирована на 20 ноября. Ранее Андрей Шевченко назвал состав на матчи против Турции и Словакии.

"Да, эта игра действительно состоится в этом турецком городе", – сказал Шевченко.

Напомним, что матч Турция – Украина изначально должен был состояться в Днепре, но представители команды соперника настояли на том, чтобы он прошел в лучших погодных условиях. Команда Мирчи Луческу готова прилететь в Украину на ответный спарринг в 2019 году.

Это будет шестой выездной товарищеский матч сборной Украины подряд. В последний раз наша команда проводила спарринг на родине еще в 2017 году, когда обыграла Словакию во Львове (2:1). Затем в Испании Украина встретилась с Саудовской Аравией (1:1), в Бельгии – с Японией (2:1), с Марокко (0:0) – в Швейцарии, с Албанией (4:1) – во Франции, а в предыдущем контрольном поединке сыграла вничью с Италией (1:1) в Генуе.

Напомним, что 16 октября, сборная Украины одержала третью подряд победу в Лиге наций и досрочно гарантировала себе повышение в классе в этом турнире. В Харькове наша национальная команда со счетом 1:0 обыграла сборную Чехии. Единственный гол забил Руслан Малиновский.
футбол, товарищеский матч, Сборная Украины, сборная Турции

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