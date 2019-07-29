Снова проблемы: Неймар не сыграет за "ПСЖ" в начале сезоне

Нападающий Неймар продолжает тренировки отдельно от команды на предсезонном сборе "ПСЖ" в Азии. Бразилец и защитник Преснель Кимпембе работают по индивидуальной программе и не сыграют 30 июля в товарищеском матче с "Сиднеем".
Ожидается, что Неймар вернется в общую группу не раньше начала чемпионата Франции. В первом туре Лиги 1 "ПСЖ" сыграет с "Нимом" 11 августа.
Напомним, что "ПСЖ" готов расстаться с Неймаром, чтобы освободить средства для подписания нового контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Парижане готовы увеличить оклад 20-летнего нападающего до 50 миллионов евро в год.
Также сообщалось ,что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис порассуждал о том, по карману ли ему пригласить в свой клуб бразильского форварда Неймара. Напомним, в "ПСЖ" он получает свыше 100 тысяч евро в день, а суммарно – 37 млн евро в год. При этом, как мы сообщали ранее, этого футболисту мало. Неймар требует от "ПСЖ" 60 млн евро за сезон. Бразилец обратился к руководству парижан, чтобы его оклад был увеличен до 1,13 миллионов евро за неделю.
Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ"
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