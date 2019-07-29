Неймар / Фото: AFP

Снова проблемы: Неймар не сыграет за "ПСЖ" в начале сезоне https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80 2019-07-29T13:41:53+03:00 Футбол Бразильский игрок работает вне команды

Нападающий Неймар продолжает тренировки отдельно от команды на предсезонном сборе "ПСЖ" в Азии. Бразилец и защитник Преснель Кимпембе работают по индивидуальной программе и не сыграют 30 июля в товарищеском матче с "Сиднеем".

Ожидается, что Неймар вернется в общую группу не раньше начала чемпионата Франции. В первом туре Лиги 1 "ПСЖ" сыграет с "Нимом" 11 августа.

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Напомним, что "ПСЖ" готов расстаться с Неймаром, чтобы освободить средства для подписания нового контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Парижане готовы увеличить оклад 20-летнего нападающего до 50 миллионов евро в год.

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Также сообщалось ,что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис порассуждал о том, по карману ли ему пригласить в свой клуб бразильского форварда Неймара. Напомним, в "ПСЖ" он получает свыше 100 тысяч евро в день, а суммарно – 37 млн евро в год. При этом, как мы сообщали ранее, этого футболисту мало. Неймар требует от "ПСЖ" 60 млн евро за сезон. Бразилец обратился к руководству парижан, чтобы его оклад был увеличен до 1,13 миллионов евро за неделю.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ"

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