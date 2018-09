Собака нанесла травму футболисту во время матча

Забавный эпизод произошел в матче четвертого дивизиона чемпионата Румынии по футболу. На поле прямо во время матча выбежала собака. Животное не заметил игрок одной из команд, споткнулся и упал. Как оказалось позже, футболист получил травму после столкновения с собакой.

Dog comes on the pitch, injures player, life goes on. Romanian football brilliance. pic.twitter.com/79V6DeDWQX