Собака нанесла травму футболисту во время матча
В поединке чемпионата Румынии игрок получил нелепое повреждение
Забавный эпизод произошел в матче четвертого дивизиона чемпионата Румынии по футболу. На поле прямо во время матча выбежала собака. Животное не заметил игрок одной из команд, споткнулся и упал. Как оказалось позже, футболист получил травму после столкновения с собакой.
Dog comes on the pitch, injures player, life goes on. Romanian football brilliance. pic.twitter.com/79V6DeDWQX— Emanuel Roşu (@Emishor) 17 сентября 2018 г.
Румынское первенстве славится своими курьезами. Так в прошлом году матч пятого дивизиона чемпионата Румынии по футболу между "Бистрицой" и "Вынэторулом" был прерван из-за отсутствия мячей.
Частые промахи футболистов обеих команд привели к тому, что к 58-й минуте встречи все игровые мячи оказались в реке, протекающей прямо за стадионом. Поскольку запасных мячей не было, судья принял решение остановить матч.
Ранее мы писали, что два игрока бухарестского "Ювентуса" – Георге Калинтару и Валентин Барбулеску – чуть не подрались по окончании матча 7-го тура чемпионата Румынии против "Стяуа". Встреча завершилась поражением "Ювентуса" со счетом 1:2. В компенсированное время в ворота "Стяуа" был назначен пенальти. Пробивать его взялся Калинтару и попытался исполнить удар в стиле Паненки, но голкипер "Стяуа" Флорин Ницэ остался по центру ворот и спокойно забрал мяч в руки. После этого Барбулеску набросился на Калинтару с претензиями и толкнул его. Дальнейшего конфликта удалось избежать благодаря партнерам по команде, которые оттащили футболистов друг от друга.
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