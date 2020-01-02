Собака справила нужду на футбольную амуницию прямо во время тренировки "Шеффилд Юнайтед"

Футболисты из Шеффилда проводили занятие перед матчем Премьер-лиги в публичном парке

Недавно "Шеффилд" дал бой "Манчестер Сити" / Фото: Reuters

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Забавный случай произошел в четверг во время тренировки английской команды Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" в Ливерпуле. В разминочный процесс вмешалась... собака. К слову, узнайте, где смотреть матч "Ливерпуль" – "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии. Встреча начнется на "Энфилде" в 22:00.

Футболисты из Шеффилда проводили занятие в публичном Парке Стэнли перед сегодняшним поединком чемпионата Англии с "Ливерпулем". Пока игроки одевали манишки, к месту их тренировки устремился небольшой пес. Обнаружив расставленные футбольные фишки-конусы, собака не растерялась и справила на них малую нужду. Вероятно, четвероногий друг хотел сообщить, что здесь его территория. После этого он быстро ретировался.

Интересное видео в интернете выложил сам клуб на своем официальном аккаунте в сети Twitter. За пять часов оно собрало более 800 тысяч просмотров.

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