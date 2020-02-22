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Собаку футболиста "Манчестер Юнайтед" отравили крысиным ядом

22 февраля, 13:06

Две другие Криса Смоллинг собаки тоже заболели

У футболиста "Манчестер Юнайтед", который выступает на правах аренды в "Роме", Криса Смоллинга случилась беда. Как сообщает The Sun, у английского защитника умерла собака. Оказывается, Крис и его жена подозревают, что их любимица кокер-спаниель Майли умерла после того, как съела крысиный яд. Две другие собаки тоже заболели, но в конечном итоге выжили.

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Смоллинг и его жена Сэм полагают, что кто-то раскидал крысиный яд возле их дома в Риме, а гулявший по двору собаки могли съесть эту отраву.

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Кстати, вратарь "Брюгге" отметился передачей в матче с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы. Вратарь бельгийского "Брюгге" Симон Миньоле отметился ассистом в матче против "Манчестер Юнайтед", став первым голкипером за пять лет, кто сделал голевую передачу.

Узнайте результаты всех матчей 1/16 финала Лиги Европы. Повторное свидание "Брюгге" и "МЮ" пройдет в уже следующий четверг, 27 февраля.

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