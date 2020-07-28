"Соблазнить можно одним словом: "Переспим?": Ирина Морозюк дает уроки пикапа в Instagram

Бывшая супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина на своей странице в Instagram по просьбе подписчиков решила дать уроки соблазнения. Но также девушка призвала всех желающих найти мужчину задаться вопросом, зачем это нужно и что они хотят получить.

"С предыдущего поста поступило предложение написать о том, как соблазнить парня за короткое время. Соблазнить можно одним словом: "Переспим?", и 99% парней вряд ли откажут... Вопрос в другом, какая цель? Какая выгода? Зачем? Для чего? И последствия. Если для отношений, то приема секретного нет... к сожалению, или к счастью.

Многие барышни хотят богатого, молодого, красивого, любящего и т. д. И это не плохое желание… Но давайте не забывать, что богатые парни – априори не глупые, и они девочек, гонящихся за бабками, щелкают как семечки…

Я считаю, что в первую очередь надо любить себя и быть самодостаточной (богатой внутренне). Быть ресурсной – это второе… Чем ты можешь одарить мужчину, кроме своего тела. И третье – встретив мужчину своей мечты, забыть о страхе его потерять... Потому что как только ты начинаешь бояться его потерять, все идет по пи*де", – написала девушка в Instagram.

Ранее мы писали, что Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в Турции. Топлес на траве и без нижнего белья в гостиничном номере – порция новых фото от самой эпатажной женщины украинского футбола.

Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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