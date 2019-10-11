Соболь и Мораес в старте: стал известен состав Украины и Литвы на матч отбора на Евро-2020

/ Фото: ФФУ

Стал известен стартовый состав сборных Украины и Литвы на матч седьмого тура группового этапа квалификации Евро-2020 с Литвой. Мы проведем онлайн матча Украина – Литва с яркими фото и видео голов.

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Марлос, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Мораес

Запасные: Лунин, Панькив, Миколенко, Пластун, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Коноплянка, Буяльский, Цыганков, Коваленко, Яремчук

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Литва: Черняускас, Климавичюс, Гирдвайнис, Жулпа, Голубицкас, Новиковас, Миколюнас, Вербицкас, Андрюшкявичюс, Воробьев, Лаукжемис

Запасные: Барткус, Адамонис, А. Янкаускас, Д. Казлаускас, Вайткунас, Матулявичюс, Ласицкас, Матулявичюс, Каспаравичюс, Шимкус, Баравикас

Кроме того, на нашем сайте также будет доступен онлайн поединка Португалия – Люксембург. Также сегодня можно посмотреть онлайн матча Исландия – Франция в отборе на Евро-2020.

Напомним, месяц назад в Вильнюсе Украина обыграла Литву со счетом 3:0. Тогда в составе нашей сборной голами отличились Зинченко, Марлос и Малиновский. При этом Марлос был признан болельщиками лучшим игроком того поединка.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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