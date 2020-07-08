"Соболезную, теперь ты – холостяк": экс-игрок "Динамо" зверски пошутил над женой в Турции

Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин оббрызгал свою супругу, пока она дремала в шезлонге

Полузащитник сборной Украины и венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин после завершения сезона с женой Кариной отправился в отпуск в турецкий Белек. Во время отдыха Игорь решился на жесткую шутку – он дождался, пока Карина задремает в шезлонге, незаметно подкрался и с разгона прыгнул в бассейн так, чтобы брызги воды попали на возлюбленную.

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Полностью реакцию девушки Харатин не опубликовал, но сперва от неожиданности она резко подскочила со своего места.

"Жизнь – боль", – подписал опубликованное в Instagram видео Харатин, которого цитирует ISport

"Соболезную, теперь ты – холостяк", – в шутку пишут Игорю Харатину в комментариях под видео его фолловеры.

Игорь Харатин и его жена Карина / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что тонкий трюк украинского футболиста поразил пользователей соцсетей. 25-летний Игорь Харатин, в свое время игравший за киевское "Динамо" и луганскую "Зарю", ухитрился попасть мячиком для настольного тенниса в бокал.

Смотрите, как Харатин забивал ранее за "Зарю"

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