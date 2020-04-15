Событие, которое всколыхнуло всю Англию: 31 год страшной трагедии на "Хиллсборо"

15 апреля черный день в истории англиского "Ливерпуля". Именно в этот день произошла ужасная трагедия на "Хиллсборо". Во время матча Кубка Англии против "Ноттингем Форест" произошла давка, в результате которой погибли 96 болельщиков "красных", еще 760 получили ранения. После этой трагедии в Англии запретили стоячие места на аренах.

Ход событий.

15 апреля 1989-го года на стадионе в Шеффилде проходил матч полуфинала Кубка Англии между "Ноттингем Форест" и "Ливерпулем". Из-за дорожных работ многие болельщики "красных" не смогли приехать во время и прибыли на арену за 20 минут до стартового свистка. Отметим, что на то время гостевая трибуна была расположена за воротами и не имела сидячих мест. Там было несколько секторов, которые были разделены железными ограждениями, а прохода между ними не было.

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Перед стадионом у турникетов образовалась сумасшедшая давка. Многие болельщики отчаянно жаждали попасть на стадион. И полиция решилась на меры, которые привели к ужасным последствиям. Было решено открыть центральные ворота и запускать болельщиков без проверки билетов. В итоге на центральной трибуне арены оказалось более пяти тысяч болельщиков.

Люди попали в ловушку, их буквально вдавливало в железные прутья и отступного пути они не имели. Другие фанаты пытались помочь, и просто перетягивали их на верхние ярусы и через барьеры между секторами. В итоге матч был остановлен лишь на шестой минуте.

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На месте трагедии погибли 82 человека, в тот же день в больницах скончались еще 14 человек, еще один, 14-летний Ли Николь, умер в больнице 19 апреля, а еще через четыре года, 3 марта 1993 года, от аппарата искусственного поддерживания жизни был отключен 22-летний Тони Бланд, проведший все это время в коме и ставший 96 жертвой давки.

"31 год назад на "Хиллсборо" погибли 96 детей, женщин и мужчин. Мы думаем обо всех, кто пострадал в этой трагедии, и, в частности, о 96 фанатах, которые никогда не будут забыты", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter "Ливерпуля".

Кстати, как мы писали ранее, футболист "Атлетико" Маркос Льоренте назвал свою собаку в честь домашнего стадиона "Ливерпуля" Энфилд. Поединок стал для него настолько памятным, что Маркос решил назвать именем знаменитой арены своего нового питомца.

Смотрите обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико":

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