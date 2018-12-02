Социальные проекты "Шахтера" и Фонда Кличко получили гранты УЕФА

Сегодня, 16:52

Всего в список UEFA foundation попали 45 детских социальных проектов

Фото shakhtar.com
Фото shakhtar.com

Официальный сайт UEFA foundation опубликовал список из 45 новых проектов, которые получат финансовые гранты на реализацию детских социальных проектов. Общая сумма инвестиций – 3,5 млн евро.

29 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне собрался Попечительский совет UEFA foundation под председательством президента УЕФА Александра Чеферина. Одной из наиболее ожидаемых тем в повестке дня был выбор новых проектов. Многие некоммерческие организации, которые разделяют ценности фонда, подали свои заявки. Выбирали среди проектов для детей, которые способствуют доступу к спорту, здравоохранению, образованию, личному развитию или интеграции меньшинств в жизнь общества.

Среди 45 проектов, получивших гранты на финансирование, 2 из Украины: проект развития массового футбола "Давай, играй!" от Shakhtar Social и "Посылки успеха: развитие спорта в школах" от Klitschko Foundation.

Напомним, что в сентябре в городе Бурштын Ивано-Франковской области стартовал проект "Давай, играй!". Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК и расширился до 11-ти городов.
Шахтер Донецк, Давай, играй!, Фонд Кличко, социальный проект, UEFA foundation

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Источник:

UEFA foundation

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