Социальные проекты "Шахтера" и Фонда Кличко получили гранты УЕФА

Официальный сайт UEFA foundation опубликовал список из 45 новых проектов, которые получат финансовые гранты на реализацию детских социальных проектов. Общая сумма инвестиций – 3,5 млн евро.

29 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне собрался Попечительский совет UEFA foundation под председательством президента УЕФА Александра Чеферина. Одной из наиболее ожидаемых тем в повестке дня был выбор новых проектов. Многие некоммерческие организации, которые разделяют ценности фонда, подали свои заявки. Выбирали среди проектов для детей, которые способствуют доступу к спорту, здравоохранению, образованию, личному развитию или интеграции меньшинств в жизнь общества.

Среди 45 проектов, получивших гранты на финансирование, 2 из Украины: проект развития массового футбола "Давай, играй!" от Shakhtar Social и "Посылки успеха: развитие спорта в школах" от Klitschko Foundation.

Напомним, что в сентябре в городе Бурштын Ивано-Франковской области стартовал проект "Давай, играй!". Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК и расширился до 11-ти городов.