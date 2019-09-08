Согнали злость на команде второй лиги: "Динамо" разгромило "Кристалл"

Киевское "Динамо" во время паузы на матчи сборных провело товарищеский матч с херсонским "Кристаллом", представляющим вторую лигу Украины. Киевляне легко справились со скромным соперником, отгрузив ему шесть мячей. По два мяча на свой счет записали Денис Гармаш и Карлос де Пена, еще по мячу забили Фран Соль и Сергей Сидорчук. Ранее мы писали, что именно Сидорчук стал зачинщиком бунта против нового главного тренера. Как мы писали, динамовцы передали свои претензии Михайличенко через Евтушенко.

"Динамо" – "Кристалл" – 6:0

Голы: Гармаш (8, 65), де Пена (31, 87), Соль (58), Сидорчук (71)

Реклама

"Динамо": Бущан, Сидклей, Шабанов, Кадири, Кравченко, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, де Пена, Беседин, Соль.

Ранее мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже было только при Блохине и Демьяненко:

Сейчас серия "Динамо" без побед во всех турнирах насчитывает пять матчей. В последний раз киевляне покидали поле в роли триумфатора еще при Александре Хацкевиче, когда 3 августа обыграли "Львов" (3:0).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама