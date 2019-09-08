Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,31
27,99

Согнали злость на команде второй лиги: "Динамо" разгромило "Кристалл"

8 сентября, 20:58

Киевляне провели товарищеский матч против соперника из Херсона

Киевское "Динамо" во время паузы на матчи сборных провело товарищеский матч с херсонским "Кристаллом", представляющим вторую лигу Украины. Киевляне легко справились со скромным соперником, отгрузив ему шесть мячей. По два мяча на свой счет записали Денис Гармаш и Карлос де Пена, еще по мячу забили Фран Соль и Сергей Сидорчук. Ранее мы писали, что именно Сидорчук стал зачинщиком бунта против нового главного тренера. Как мы писали, динамовцы передали свои претензии Михайличенко через Евтушенко.

"Динамо" – "Кристалл" – 6:0
Голы: Гармаш (8, 65), де Пена (31, 87), Соль (58), Сидорчук (71)

Реклама

"Динамо": Бущан, Сидклей, Шабанов, Кадири, Кравченко, Сидорчук, Андриевский, Гармаш, де Пена, Беседин, Соль.

В тренде
Обмен пленными с Россией: все подробности, фото и видео
Встреча освобожденных украинцев в Борисполе / REUTERS/Gleb Garanich

Ранее мы писали, что "Динамо" выдало один из худших стартов в истории. Хацкевич и Михайличенко вместе заработали всего восемь баллов в стартовых матчах Премьер-лиги. Хуже было только при Блохине и Демьяненко:

Сейчас серия "Динамо" без побед во всех турнирах насчитывает пять матчей. В последний раз киевляне покидали поле в роли триумфатора еще при Александре Хацкевиче, когда 3 августа обыграли "Львов" (3:0).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

товарищеский матч видео голов Динамо Киев Кристалл Херсон

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группы
Литва – Украина – 0:3: команда Шевченко в Вильнюсе преподала урок аутсайдеру группыФутбол
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой
Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над ЛитвойФутбол
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатораФутбол

Новости партнеров

Loading...