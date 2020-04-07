Солидный список: еще один итальянский футболист заразился коронавирусной инфекцией

Коронавирусная пандемия продолжает пополнять ряды своих жертв. Очередным спортсменом, который заразился новой инфекцией, оказался футболист итальянской "Венеции" Антонио Жуниор Вакка. Об этом сообщил официальный сайт клуба, который выступает в Серии В – втором по силе дивизионе. К слову, "Лацио" планирует возобновить тренировки, несмотря на эпидемию.

29-летний Вакка чувствует себя нормально и проводит время дома, находясь в самоизоляции. О состоянии других футболистов и персонала клуб не уведомляет. Пишут лишь, что руководство команды примет все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность одноклубников.

Полузащитник оказался 19-м в списке футболистов в Италии, которые сдали положительный тест на коронавирус. Вакка проводит в "Венеции" первый год, а в сезоне 2018-19 выступал за "Парму". Но при этом он является уроженцем Неаполя.

Реклама

Читайте также: от коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба.

В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Смотрите, как "Верона" сенсационно обыграла "Ювентус" в чемпионате Италии

Узнайте, как как коронавирус изменил Венецию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама