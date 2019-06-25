Солистка Цыганского театра родила форварду "Динамо" сына

Нападающего Артема Беседина осчастливила заслуженная артистка эстрадного искусства Радмила Карафетова

Беседин и его избранница. Фото: Instagram

В семье нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина и его возлюбленной Радмилы Карафетовой произошло знаменательное событие – молодые люди стали родителями мальчика. Вторая половинка футболиста опубликовала на своей странице в Instagram букет красных роз с поздравительной открыткой от семьи еще одного динамовца - Дениса Гармаша, гласящей: "С рождением сына. От семьи Гармаш".

Интересно, что эффектная избранница футболиста "Динамо" Радмила Карафетова является заслуженной артисткой эстрадного искусства Украины и солисткой Цыганского театра.

Смотрите самые красивые голы Артема Беседина

Напомним, не так давно в четвертый раз стал отцом голкипер "Шахтера" Андрей Пятов. Вратарю сборной Украины, у которого до этого было три дочери, жена подарила сына. При этом Пятов признался "Сегодня", что малыша назвали Львом в честь легендарного вратаря Льва Яшина.

Также мы писали, что жена-россиянка родила лучшему украинскому теннисисту козака Алекса. Сергей Стаховский стал многодетным отцом. У него одна дочка и теперь уже двое сыновей. Поженилась пара в 2011 году. Анфиса (до замужества - Булгакова) – родом из России, училась в бизнес-колледже в Лондоне. Как-то через родственников попросила Стаховского помочь с аккредитацией на турнир, после чего у молодых людей и завязались романтические отношения.

Кроме того, в начале июня стала мамой одна из самых красивых украинских спортсменок. Рекордсменка страны по плаванию Дарья Степанюк родила девочку и призналась в любви своему мужу-тренеру.

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