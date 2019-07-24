Соло Буффона: 41-летний вратарь прошел обряд посвящения в игроки "Ювентуса"

После годичного вояжа в Париж, Джанлуиджи вернулся в туринский клуб

Буффон стал полноправным игроком "Юве". Фото: AFP

В начале июля Джанлуиджи Буффон подписал контракт с "Ювентусом". Несмотря на свой почтенный возраст – голкиперу 41 год, Буффону не удалось избежать обряда новичков. Голкиперу наравне с другими новобранцами туринского клуба пришлось спеть. И надо сказать, что у него не плохо получилось.

Интересно, что год назад Буффон совершил подобный обряд в Париже, после перехода в "Пари Сен-Жермен". Итальянский вратарь исполнил песню известного певца Васко Росси "Vita spericolata" ("Отчаянная жизнь").

Напомним, что Джанлуиджи Буффон сыграл в составе "Ювентуса" 656 матчей во всех турнирах и выиграл 9 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка и 5 Суперкубков Италии. В 2018 году он перешел в "Пари Сен-Жермен". Вместе с парижанами выигрывал чемпионат Франции и Суперкбок Франции. Но не продлил контракт с "ПСЖ" и на правах свободного агента вернулся в "Ювентус".

Напомним, в последнем матче Лиги чемпионов за "Ювентус" Буффон получил красную карточку

Ранее сообщалось, что Джанлуиджи Буффон не хочет завершать карьеру из-за Олимпиады-2020. Легендарный голкипер намерен сыграть за сборную Италии на Играх в Токио.

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