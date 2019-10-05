Соперник "Александрии" по Лиге Европы сменил наставника

Клод Пюэль / Фото: Getty Images

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Следующий соперник "Александрии" в Лиге Европы французский "Сент-Этьен" сменил главного тренера. Новым наставником команды стал известный специалист Клод Пюэль, последним местом которого был английский "Лестер". Также он успел поработать в "Монако", "Лилле", "Ницце", "Лионе", а также "Саутгемптоне".

"Я благодарен за это приглашение. Всегда тяжело, когда возглавляешь клуб по ходу сезона, для меня это уже второй такой вызов. Тем не менее, я согласился на него. Там, где я работаю, я не просто отрабатываю свой контракт, я стараюсь дать клубу что-то новое. Я верю, что мне это удастся в клубе с такой историей, болельщиками, энергией", – сказал Пюэль.

Перед этим "Сент-Этьен" отправил в отставку Гислена Принтана, под руководством которого команда одержала только две победы в восьми турах чемпионата Франции, а в Лиге Европы набрала всего один балл. Французы проведут два спаренных поединка против "Александрии" – 24 октября команды встретятся во Франции, а 7 ноября сыграют во Львове.

В матче второго тура группового этапа "Александрия" сыграла вничью с "Гентом" и впервые в истории заработала очки на групповом этапе. Хозяева поля пропустили в самом дебюте, но после перерыва нашли в себе силы сравнять счет.

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