Соперник "Динамо" не смог пробиться в финал Кубка Италии

Определились финалисты Кубка Италии по футболу. Вторым путевку в решающий матч завоевал "Милан". По сумме двух встречи "россо-нери" прошли "Лацио". Оба матча завершились вничью – 0:0. А в серии пенальти точнее были футболисты "Милана" – 5:4.

Таким образом, подопечные Дженнаро Гаттузо продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 13 матчей. Последний раз подобное удавалось "Милану" в декабре 2009 года.

"Рома" – "Милан" – 0:0 (4:5)

Серия пенальти:

1:0 Иммобиле

1:0 Родригес (вратарь)

1:0 Милинкович-Савич (вратарь)

1:0 Монтоливо (вратарь)

1:0 Лейва (вратарь)

1:1 Бонавентура

2:1 Пароло

2:2 Борини

3:2 Андерсон

3:3 Бонуччи

4:3 Лулич

4:4 Чалханоглу

4:4 Рамос (мимо)

4:5 Романьоли

Ранее в финал вышел "Ювентус", который по сумме двух встреч переиграл "Аталанту" – 1:0 и 1:0.

Решающий матч Кубка Италии состоится 9 мая в Риме на "Стадио Олимпико".

Напомним, что "Лацио" – соперник киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок против итальянцев состоится 8 марта в Риме, а ответный – 15-го в Киеве.