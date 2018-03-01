Соперник "Динамо" не смог пробиться в финал Кубка Италии
"Милан" обыграл "Лацио" в серии послематчевых пенальти
Определились финалисты Кубка Италии по футболу. Вторым путевку в решающий матч завоевал "Милан". По сумме двух встречи "россо-нери" прошли "Лацио". Оба матча завершились вничью – 0:0. А в серии пенальти точнее были футболисты "Милана" – 5:4.
Таким образом, подопечные Дженнаро Гаттузо продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до 13 матчей. Последний раз подобное удавалось "Милану" в декабре 2009 года.
"Рома" – "Милан" – 0:0 (4:5)
Серия пенальти:
1:0 Иммобиле
1:0 Родригес (вратарь)
1:0 Милинкович-Савич (вратарь)
1:0 Монтоливо (вратарь)
1:0 Лейва (вратарь)
1:1 Бонавентура
2:1 Пароло
2:2 Борини
3:2 Андерсон
3:3 Бонуччи
4:3 Лулич
4:4 Чалханоглу
4:4 Рамос (мимо)
4:5 Романьоли
Ранее в финал вышел "Ювентус", который по сумме двух встреч переиграл "Аталанту" – 1:0 и 1:0.
Решающий матч Кубка Италии состоится 9 мая в Риме на "Стадио Олимпико".
Напомним, что "Лацио" – соперник киевского "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок против итальянцев состоится 8 марта в Риме, а ответный – 15-го в Киеве.
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