Соперник "Динамо" по Лиге Европы отправил главного тренера в отставку

Руководство соперника "Динамо" по Лиге Европы – французского "Ренна" – решило отправить главного тренера команды Сабри Лямуши в отставку. Поводом для увольнения 47-летнего специалиста стало разгромное поражение на своем поле, которое в матче 15-го тура чемпионата Франции "Ренн" потерпел от "Страсбура". Счет 1:4 говорит сам за себя.

Хозяева первыми забили – Сарр на 9-й минуте, но еще до перерыва пропустили два мяча (Томассон, 20, Мартен, 32, с пенальти), а после перерыва – еще два (Мартен, 50, с пенальти, Мартинес, 77).

После этого поражения "Ренн" откатился на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с отставанием от тройки призеров в 11 очков. Зато от зоны переходных матчей команду отделяют всего четыре очка.

Неважно сыграл "Ренн" и в Лиге Европы, где дважды проиграл киевскому "Динамо". Но благодаря победе над "Яблонцем" в пятом туре французский клуб сохраняет шансы на выход в 1/16 финала. Для этого в заключительном туре нужно обыгрывать "Астану" на своем поле.

Временно исполнять обязанности главного тренера будет наставник второй команды Жюльен Стефан.

Ближайший матч "Ренн" сыграет уже 5 декабря – в 16-м туре чемпионата Франции в гостях у последнего соперника "Шахтера" в групповом турнире Лиги чемпионов "Лиона". Напомним, что в эти выходные "Лион" избежал поражения в матче чемпионата Франции с "Лиллем".