Соперник "Динамо" по Лиге Европы проиграл "Ювентусу" в Серии А

Гол Пауло Дибалы принес футболистам туринского "Ювентуса" победу над римским "Лацио" в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Встреча состоялась в субботу в Риме и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Дибала отличился на третьей добавленной к основному времени матча минуте.

Благодаря этой победе "Ювентус" набрал 68 очков и продолжает занимать второе место в таблице серии А, отставая от лидирующего "Наполи", который в субботу должен сыграть с "Ромой", на один балл. "Лацио" с 52 очками занимает третью строчку.

Аналитики букмекерских до матча считали "Ювентус" фаворитом матча. Так, коэффициент на победу гостей был равен 2.40, тогда как на победу "Лацио" – 3.30, а на ничью – 3.20. Также букмекеры угадали, что в поединке не будет забито много голов: коэффициент на "меньше 2,5 голов" был 1.70, на "больше 2,5 голов" – 2.20.

"Лацио" – соперник "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет в Риме 8 марта, ответный – 15 марта в Киеве на НСК "Олимпийский".

Позже сегодня пройдет другой интересный матч 27 тура чемпионата Италии: смотреть матч "Наполи" – "Рома" можно на спутниковых каналах.