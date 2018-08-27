Соперник "Динамо" в ЛЧ: "Аякс" покуражился над новичком на глазах сына короля регги

"Аякс", соперник "Динамо" в раунде плей-офф квалификации ЛЧ, перед вылетом в Киев на ответный поединок с "бело-синими" провел "тренировку с повышенной ответственностью". В матче чемпионата Голландии подопечные Эрика тен Хага на "Йохан Кройф Арене" камня на камне не оставили от обороны новичка Эредивизии "Эммена" – 5:0. Впрочем, исход встречи был легко предсказуем: команда с севера Нидерландов по подбору футболистов и так одна из слабейших в Лиге, а тут еще не играл их лучший форвард Кас Петерс, не успевший набрать форму после травмы. В итоге весь матч напоминал улицу с односторонним движением, и амстердамцы получили прекрасную возможность напомнить о том, что являются самой результативной командой минувшего первенства. Дублем у аяксидов отметился Хунтелаар, по голу забили обидчики "Динамо" Зийех и Тадич, а подвел итог матчу защитник гостей Бижль, поразивший свои ворота. "Аякс" провел встречу в таком составе: Онана, Ниссен, де Лигт, Блинд, Тальяфико, Эйтинг, де Йонг (Мазрауи 64), ван де Бек, Тадич, Зийех (Йонсен 78), Хунтелаар (Сирхейс 64). Отметим, что в качестве почетного гостя этот поединок посетил Ки-Мани Марли, сын легендарного Боба Марли, песня которого Three Little Birds считается неофициальным гимном болельщиков "Аякса" и звучит на стадионе перед каждым матчем.

В Киев команда тен Хага прилетит сегодня после обеда. Однако некоторые отечественные СМИ "встречали" голландцев еще вчера. В заблуждение ввела фотография, появившаяся в воскресенье днем в Twitter болельщиков "Аякса". Она сделана из салона самолета, пролетающего над украинской столицей, и внизу в числе прочего четко виден овал "Олимпийского". Подпись под фото гласит: "Мы уже в Киеве. Все должно произойти внизу!". Вот некоторые журналисты и поспешили приписать авторство этого поста не фанатам амстердамского клуба, а кому-то из игроков или сотрудников команды. Прежде чем недоразумение было устранено, новость провисела в сети несколько часов.

Тем временем стал известен арбитр, который обслужит игру команд во вторник. Словенец Дамир Скомина знаком обоим: в 2009 году он работал на матче киевлян в ЛЕ с "Валенсией" (2:2), а в 2015-м — на встрече ЛЧ против "Челси" (0:0). Самое свежее воспоминание "Аякса" — финал ЛЕ-2016/17 с "МЮ" (0:2).