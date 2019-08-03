"Брюгге" стартовал в чемпионате с двух побед

Брюгге разгромил Сент-Трюйден / Фото: clubbrugge

Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов покуражился в Бельгии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 2019-08-03T11:21:42+03:00 Футбол "Брюгге" стартовал в чемпионате с двух побед

Соперник киевского "Динамо" в отборе Лиги чемпионов одержал вторую победу на старте чемпионата Бельгии. "Брюгге" во втором туре первенства страны на домашнем стадионе разгромил "Сент-Трюйден".

"Динамо" подписало нападающего сборной Люксембурга

Еще до перерыва "Брюгге" забил четыре мяча, и снял все вопросы в матче. Во втором тайме команда завершила разгром и закончила поединок со счетом 6:0.

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Украинский защитник Эдуард Соболь, выступающий за "Брюгге" на правах аренды, вышел в старте, на 73-й минуте его заменил Воссен. Результативными действиями украинец не отметился.

Напомним, первый поединок между киевским "Динамо" и "Брюгге" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов состоится шестого августа в Бельгии.

Как мы писали, ранее игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб. Защитник Марвин Мартинс подписал контракт со львовскими "Карпатами". С футболистом заключили двухлетнее соглашение.

Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро в сутки.

Смотрите поединок Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер":

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