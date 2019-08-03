Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов покуражился в Бельгии

Соперник киевского "Динамо" в отборе Лиги чемпионов одержал вторую победу на старте чемпионата Бельгии. "Брюгге" во втором туре первенства страны на домашнем стадионе разгромил "Сент-Трюйден".
"Динамо" подписало нападающего сборной Люксембурга
Еще до перерыва "Брюгге" забил четыре мяча, и снял все вопросы в матче. Во втором тайме команда завершила разгром и закончила поединок со счетом 6:0.
Украинский защитник Эдуард Соболь, выступающий за "Брюгге" на правах аренды, вышел в старте, на 73-й минуте его заменил Воссен. Результативными действиями украинец не отметился.
Напомним, первый поединок между киевским "Динамо" и "Брюгге" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов состоится шестого августа в Бельгии.
Как мы писали, ранее игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб. Защитник Марвин Мартинс подписал контракт со львовскими "Карпатами". С футболистом заключили двухлетнее соглашение.
Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро в сутки.
Смотрите поединок Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер":
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