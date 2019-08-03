Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов покуражился в Бельгии

Сегодня, 11:21

"Брюгге" стартовал в чемпионате с двух побед

Брюгге разгромил Сент-Трюйден

Брюгге разгромил Сент-Трюйден / Фото: clubbrugge

Соперник "Динамо" в Лиге чемпионов покуражился в Бельгии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 Футбол "Брюгге" стартовал в чемпионате с двух побед

Соперник киевского "Динамо" в отборе Лиги чемпионов одержал вторую победу на старте чемпионата Бельгии. "Брюгге" во втором туре первенства страны на домашнем стадионе разгромил "Сент-Трюйден".

"Динамо" подписало нападающего сборной Люксембурга

Еще до перерыва "Брюгге" забил четыре мяча, и снял все вопросы в матче. Во втором тайме команда завершила разгром и закончила поединок со счетом 6:0.

Реклама

Украинский защитник Эдуард Соболь, выступающий за "Брюгге" на правах аренды, вышел в старте, на 73-й минуте его заменил Воссен. Результативными действиями украинец не отметился.

В тренде
Прохлада, дожди и грозы: какая погода ждет украинцев сегодня

Напомним, первый поединок между киевским "Динамо" и "Брюгге" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов состоится шестого августа в Бельгии.

Как мы писали, ранее игрок сборной Люксембурга перешел в украинский клуб. Защитник Марвин Мартинс подписал контракт со львовскими "Карпатами". С футболистом заключили двухлетнее соглашение.

Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро в сутки.

Смотрите поединок Суперкубка Украины "Динамо" – "Шахтер":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Лига чемпионов Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Ахметов поделился мнением о возвращении Коломойского в Украину
Ахметов поделился мнением о возвращении Коломойского в Украину
Ученые назвали новую опасность смартфонов
Ученые назвали новую опасность смартфонов
Последний бой УПА. 1960 год
Последний бой УПА. 1960 год
В Японии клиенты арендуют машины, но никуда не едут
В Японии клиенты арендуют машины, но никуда не едут
Как понравиться велосипедисту: 5 чисто женских советов
Как понравиться велосипедисту: 5 чисто женских советов

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лигиФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
Бронируй билеты сегодня, если хочешь завтра плескаться в море
Бронируй билеты сегодня, если хочешь завтра плескаться в море
Грустная судьба чудесных советских актрис
Грустная судьба чудесных советских актрис
Нашлись странные исторические фото
Нашлись странные исторические фото
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино