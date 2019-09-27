Соперник "Динамо" в Лиге Европы потерял ключевого нападающего

Карлос Жуниор / Фото: fclugano.com

Следующий соперник "Динамо" в Лиге Европы "Лугано" на выезде сыграл вничью (0:0) с "Серветтом" в рамках восьмого тура чемпионата Швейцарии. Благодаря этой ничьей "Лугано" оборвал четырех-матчевую проигрышную серию в чемпионате. Ранее мы писали, что Бабич обвинил судью в помощи команде Михайличенко.

Но отмечается, что в этом поединке команда потеряла одного из ключевых нападающих – Карлоса Жуниора. Бразилец получил травму колена и может вылететь на не определенный срок. Позже врачи проведут детальное обследование.

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После восьми сыгранных матчей "Лугано" располагается на восьмом месте в турнирной таблице, опережая последнее 10-е место на два пункта и отставая от лидера чемпионата "Базеля" на 13 очков.

Напомним, что в чемпионате Украины команда Алексея Михайличенко добыла еще одну "сухую" викторию в УПЛ – в среду, 25 сентября, в отложенном матче четвертого тура "Динамо" одолело "Мариуполь" со счетом 1:0.

Обзор матча "Мариуполь" – "Динамо" (0:1)

Отметим, что в поединке с "Мариуполем" тренер "Динамо" Алексей Михайличенко не мог рассчитывать на ключевого защитника команды Никиту Бурду – он травмировал колено в предыдущем матче и выбыл на длительны срок. На следующей неделе Бурде предстоит перенести операцию в Испании. Не исключено, Никита вернется в строй лишь ближе к лету.

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