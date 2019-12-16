Соперник для "Шахтера" – онлайн жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

"Горнякам" определяют оппонента по плей-офф второго по значимости еврокубка. Трансляция из Ньона

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 14:00 по киевскому времени. Своего соперника, среди прочих, получит и "Шахтер", после поражения от "Аталанты" в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов переместившийся во второй по значимости евротурнир.

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ОНЛАЙН ЖЕРЕБЬЕВКИ 1/16 ЛИГИ ЕВРОПЫ

Кто принимает участие в жеребьевке 1/16 Лиги Европы. В жеребьевке принимают участие 12 победителей групп Лиги Европы УЕФА и 12 обладателей вторых мест, а также восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Они поделены на сеяных и несеяных. Сеяные попадают на несеяных.

СЕЯНЫЕ

"Арсенал" (Англия)

"Аякс" (Нидерланды)

"Базель" (Швейцария)

"Бенфика" (Португалия)

"Брага" (Португалия)

"Гент" (Бельгия)

"Зальцбург" (Австрия)

"Интер" (Италия)

"Истанбул Башакшехир" (Турция)

ЛАСК (Австрия)

"Мальме" (Швеция)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Порту" (Португалия)

"Севилья" (Испания)

"Селтик" (Шотландия)

"Эспаньол" (Испания)

НЕСЕЯНЫЕ

"ШАХТЕР" (УКРАИНА)

"Айнтрахт" (Германия)

"Алкмаар" (Нидерланды)

АПОЕЛ (Кипр)

"Байер" (Германия)

"Брюгге" (Бельгия)

"Вольфсбург" (Германия)

"Вулверхэмптон" (Англия)

"Копенгаген" (Дания)

"Лудогорец" (Болгария)

"Олимпиакос" (Греция)

"Рейнджерс" (Шотландия)

"Рома" (Италия)

"Спортинг" (Португалия)

"Хетафе" (Испания)

ЧФР "Клуж" (Румыния)

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Как проводился посев. Статус сеяных получили 12 победителей групп Лиги Европы и четыре клуба из Лиги чемпионов с лучшими коэффициентами. Таким образом "Шахтер" попал в число несеяных.

Особенности жеребьевки 1/16 Лиги Европы. На этом этапе не могут встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, которые играли в одной группе Лиги Европы. Брага и Порту находятся совсем рядом и, по регламенту УЕФА, не могут принимать еврокубковые матчи в один день. У "Порту" преимущество, поскольку "драконы" финишировали на более высоком месте в чемпионате Португалии. Следовательно, "Брага" свой ответный матч 1/16 финала проведет дома в среду, 26 февраля, вне зависимости от того, кто будет ее соперником.

Когда состоятся матчи 1/16 финала Лиги Европы. Первые матчи 1/16 финала пройдут 20 февраля, ответные – 27 февраля. Начало – в 19:55 и 22:00 по киевскому времени, как на групповом этапе. При этом сеяные команды играют ответные матчи дома. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 28 февраля.

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Фавориты Лиги Европы-2019/2020. Главным претендентом на завоевание трофея аналитики букмекерских контор называют "Манчестер Юнайтед". На выигрыш ею турнира установлен коэффициент 7.00. Далее в списке фаворитов идут "Арсенал" (8.00), "Аякс" (8.00), "Интер" (10.00), "Севилья" (11.00) и "Зальцбург" (11.0). Согласно котировкам букмекеров, "Шахтер" является 11-м претендентом на титул. Коэффициент за выигрыш Лиги Европы "горняками" равен 33.0.

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