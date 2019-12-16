Соперник для "Шахтера" – онлайн жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Начало – в 14:00 по киевскому времени. Своего соперника, среди прочих, получит и "Шахтер", после поражения от "Аталанты" в последнем матче группового раунда Лиги чемпионов переместившийся во второй по значимости евротурнир.
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ОНЛАЙН ЖЕРЕБЬЕВКИ 1/16 ЛИГИ ЕВРОПЫ
Кто принимает участие в жеребьевке 1/16 Лиги Европы. В жеребьевке принимают участие 12 победителей групп Лиги Европы УЕФА и 12 обладателей вторых мест, а также восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Они поделены на сеяных и несеяных. Сеяные попадают на несеяных.
СЕЯНЫЕ
- "Арсенал" (Англия)
- "Аякс" (Нидерланды)
- "Базель" (Швейцария)
- "Бенфика" (Португалия)
- "Брага" (Португалия)
- "Гент" (Бельгия)
- "Зальцбург" (Австрия)
- "Интер" (Италия)
- "Истанбул Башакшехир" (Турция)
- ЛАСК (Австрия)
- "Мальме" (Швеция)
- "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Порту" (Португалия)
- "Севилья" (Испания)
- "Селтик" (Шотландия)
- "Эспаньол" (Испания)
НЕСЕЯНЫЕ
- "ШАХТЕР" (УКРАИНА)
- "Айнтрахт" (Германия)
- "Алкмаар" (Нидерланды)
- АПОЕЛ (Кипр)
- "Байер" (Германия)
- "Брюгге" (Бельгия)
- "Вольфсбург" (Германия)
- "Вулверхэмптон" (Англия)
- "Копенгаген" (Дания)
- "Лудогорец" (Болгария)
- "Олимпиакос" (Греция)
- "Рейнджерс" (Шотландия)
- "Рома" (Италия)
- "Спортинг" (Португалия)
- "Хетафе" (Испания)
- ЧФР "Клуж" (Румыния)
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Как проводился посев. Статус сеяных получили 12 победителей групп Лиги Европы и четыре клуба из Лиги чемпионов с лучшими коэффициентами. Таким образом "Шахтер" попал в число несеяных.
Особенности жеребьевки 1/16 Лиги Европы. На этом этапе не могут встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, которые играли в одной группе Лиги Европы. Брага и Порту находятся совсем рядом и, по регламенту УЕФА, не могут принимать еврокубковые матчи в один день. У "Порту" преимущество, поскольку "драконы" финишировали на более высоком месте в чемпионате Португалии. Следовательно, "Брага" свой ответный матч 1/16 финала проведет дома в среду, 26 февраля, вне зависимости от того, кто будет ее соперником.
Когда состоятся матчи 1/16 финала Лиги Европы. Первые матчи 1/16 финала пройдут 20 февраля, ответные – 27 февраля. Начало – в 19:55 и 22:00 по киевскому времени, как на групповом этапе. При этом сеяные команды играют ответные матчи дома. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 28 февраля.
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Фавориты Лиги Европы-2019/2020. Главным претендентом на завоевание трофея аналитики букмекерских контор называют "Манчестер Юнайтед". На выигрыш ею турнира установлен коэффициент 7.00. Далее в списке фаворитов идут "Арсенал" (8.00), "Аякс" (8.00), "Интер" (10.00), "Севилья" (11.00) и "Зальцбург" (11.0). Согласно котировкам букмекеров, "Шахтер" является 11-м претендентом на титул. Коэффициент за выигрыш Лиги Европы "горняками" равен 33.0.
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