Соперник для "Шахтера" в Лиге Европы: выбираем лучший вариант

Сегодня единственный представитель Украины в весенней части еврокубков – "Шахтер" – узнает своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы. Поскольку "горняки" попали в число несеяных, то могут получить, среди прочих, такие клубы: английские "Арсенал" и "МЮ", португальские "Бенфику", "Брагу" и "Порту", испанские "Севилью" и "Эспаньол". Жеребьевка Лиги Европы стартует в 14:00, на нашем сайте будет онлайн трансляция. А в ожидании церемонии предлагаем выбрать лучшего, по вашему мнению, соперника для "Шахтера".

Отметим, что поединки плей-офф Лиги Европы пройдут 20 февраля (первые матчи) и 27 февраля (ответные). Начало – в 19:55 и 22:00 по киевскому времени, как и на групповом этапе. При этом сеяные команды играют ответные матчи дома. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 28 февраля – на следующий день после того, как станут известны все участники этой стадии.

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Сегодня также пройдет онлайн жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Украинских клубов там нет.

В последнем туре Лиги чемпионов "Шахтер" в Харькове уступил "Аталанте" и покинул самый престижный клубный турнир:

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