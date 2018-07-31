Соперник "Мариуполя" летит в Украину рейсовыми самолетами
"Юргорден" будет добираться в Одессу через Стамбул
В четверг, 2 августа, в Одессе состоится ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы. ФК "Мариуполь" принимает шведский "Юргорден". Неделю назад матч в Швеции завершился вничью – 1:1, причем хозяева сравняли счет в компенсированное время.
Интересно, что тогда на матч в Швецию "Мариуполь" добирался на перекладных. Сначала команда автобусом ехала в Запорожье, а потом летела в Стокгольм с пересадкой в Киеве.
"Юргорден" ответил любезностью – и летит в Одессу тоже рейсовыми самолетами с пересадкой в Стамбуле.
Начало матча "Мариуполь" – "Юргорден" в 20:00.
Кстати, 7-кратный чемпион Швеции "Юргорден", который не раз выступал на евроарене, последний раз играл в еврокубках в 2008 году – прошел во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА эстонскую "Флору", но в следующем этапе его остановил норвежский "Русенборґ".
Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии в борьбу за Лигу Европы вступит луганская "Заря".
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