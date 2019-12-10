Соперник сборной Украины на Евро-2020 запланировал встречу с Англией и еще три "товарняка"

Австрийцы будут активно готовиться через товарищеские матчи

Один из соперников сборной Украины на чемпионате Европы по футболу 2020 года, команда Австрии, запланировал уже четыре товарищеских матча. К слову, познакомьтесь поближе: что нужно знать о сборной Австрии.

Интересно, что все четыре "товарняка" австрийцы проведут с серьезными оппонентами. В конце первого месяца весны соперниками подопечных немецкого специалиста Франко Фоды будут сборные Уэльса (27 марта) и Турции (30 марта).

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А непосредственно перед Евро-2020 сборная Австрии проведет встречи с командами Англии (2 июня) и Чехии (7 июня). Причем уже точно известно, что с родоначальниками футбола матч пройдет в Вене.

Интересно, что на 7 июня англичане уже договорились о встрече с Румынией – потенциальном сопернике Украины. Напомним, румынам еще предстоит пробиваться в финальную часть через стыковых матчи Лиги наций. Сегодня во Франции подтвердили проведение товарищеского матча с парнями Андрея Шевченко 27 марта.

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