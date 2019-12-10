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Соперник сборной Украины на Евро-2020 запланировал встречу с Англией и еще три "товарняка"

10 декабря, 23:33

Команда Австрии встретится с подопечными Андрея Шевченко в третьем туре группового этапа

Австрийцы будут активно готовиться через товарищеские матчи

Австрийцы будут активно готовиться через товарищеские матчи

Один из соперников сборной Украины на чемпионате Европы по футболу 2020 года, команда Австрии, запланировал уже четыре товарищеских матча. К слову, познакомьтесь поближе: что нужно знать о сборной Австрии.

Интересно, что все четыре "товарняка" австрийцы проведут с серьезными оппонентами. В конце первого месяца весны соперниками подопечных немецкого специалиста Франко Фоды будут сборные Уэльса (27 марта) и Турции (30 марта).

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А непосредственно перед Евро-2020 сборная Австрии проведет встречи с командами Англии (2 июня) и Чехии (7 июня). Причем уже точно известно, что с родоначальниками футбола матч пройдет в Вене.

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Интересно, что на 7 июня англичане уже договорились о встрече с Румынией – потенциальном сопернике Украины. Напомним, румынам еще предстоит пробиваться в финальную часть через стыковых матчи Лиги наций. Сегодня во Франции подтвердили проведение товарищеского матча с парнями Андрея Шевченко 27 марта.

Смотрите, как австрийцы переиграли дома Северную Македонию

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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футбол Сборная Украины сборная Англии Евро-2020 сборная Австрии

Источник: ua.tribuna.com

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