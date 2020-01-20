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Соперник сборной Украины оплатил бензин фанату, у которого на заправке "заглючила" банковская карта

20 января, 14:35

Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер выручил болельщика своего клуба

Виссам Бен-Йеддер​​​​​​​

Виссам Бен-Йеддер​​​​​​​ / Фото: Getty Images

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Нападающий "Монако" и сборной Франции Виссам Бен-Йеддер пришел на выручку фанату своего клуба. У мужчины отказала банковская карта на автозаправке, а Бен-Йеддер оплатил ему бензин. Напомним, с национальной командой Виссама – сборной Франции – 27 марта сыграет Украина.

"Когда твой товарищ попал в засаду на заправке и у него не проходит оплата по карте, то тут появляется Виссам Бен-Йеддер и оплачивает ему бензин. Это реально мировой класс. Мне определенно нравится этот игрок", – написал у себя в соцсети Стефан Баллежу, другу которого подсобил нападающий "Монако"

Смотрите, как забивает Виссам Бен-Йеддер

Напомним, не так давно у благодетеляВиссама Бен-Йеддера сменился главный тренер. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев назначил новым наставником "Монако" Роберта Морено, предварительно отправив в отставку португальца Леонарду Жардима.

Также мы рассказывали о невероятной "трапезе" во Франции самых дорогих футболистов мира. Килиан Мбаппе помог Неймару утолить голод по ходу поединка с "Лорьяном", накормив партнера по "ПСЖ" на скамейке запасных.

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Источники: Сегодня|Спорт , isport.ua

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