Соперник сборной Украины перепутал украинский флаг на афише к матчу

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Соперник сборной Украины по товарищескому матчу команда Нигерии огласила состав на поединок, который пройдет в Днепре на "Днепр Арене" 10 сентября. Заявочный лист сопроводили флагами двух стран, да вот только нигерийцы ошиблись с украинским, перевернув сине-желтый стяг.

Что касается самого состава, то он выглядит следующим образом.

Вратари: Икечукву Эзенва (Катсина Юнайтед, Нигерия), Фрэнсис Узохо (Омония, Кипр), Эмиль Окое (Фортуна, Германия).

Защитники: Кеннет Омеруо (Леганес, Испания), Леон Балогун (Брайтон, Англия), Уильям Эконг (Удинезе, Италия), Тайрон Эбуэхи (Бенфика, Португалия), Ола Айна (Торино, Италия), Чидози Авазим (Порту, Португалия), Олувадомилола Аджай (Вест Бромвич, Англия), Джамилу Коллинз (Падерборн, Германия).

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Полузащитники: Уилфред Ндиди (Лестер, Англия), Петер Этебо (Сток Сити, Англия), Алекс Ивоби (Эвертон, Англия), Келечи Ихеаначо (Лестер, Англия), Джо Арибо (Рейнджерс, Шотландия).

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Нападающие: Ахмед Муса (Аль-Наср, Саудовская Аравия), Самуэль Калу (Бордо, Франция), Мойзес Симон (Леванте, Испания), Генри Оньекуру (Монако, Франция), Пол Онуачу (Мидтьюлланд, Дания), Самуэль Чуквуэзе (Вильярреал, Испания), Виктор Осимхен (Лилль, Франция).

Напомним, что за три дня до матча с Нигерией сборная Украины проведет матч отбора Евро-2020 против Литвы в Вильнюсе. На данный момент наша команда лидирует в группе В, имея в активе 10 очков. У ближайшего преследователя – Сербии – 4 балла, но на один проведенный матч меньше.

В очном поединке Украина разгромила Сербию 5:0. Обзор матча:

Напомним, что сборная Украины сохранила место в топ-25 рейтинга ФИФА. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) 25 июля обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины сохранила свое место в топ-25.

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