Соперник сборной Украины по Лиге наций определился с тренером

Ярослав Шилгавы назначен главным тренером сборной Чехии, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации страны. На посту главного тренера сборной Чехии Шилгавы сменил Карела Яролима, подавшего в отставку 11 сентября.

Шилгавы в качестве тренера выигрывал чемпионат Чехии со "Слованом" и "Славией". С 2001 по 2009 год он занимал пост ассистента главного тренера сборной Чехии.

"Для меня это большая честь. Я не ожидаю простой работы, но, когда мы пришли в "Славию", сначала было нелегко, но в итоге мы выиграли титул", – заявил Шилгавы.

Яролим занимал пост главного тренера сборной Чехии с июля 2016 года. Под его руководством чехи не смогли отобраться на чемпионат мира-2018. В сентябре они провели два матча, и в обоих случаях потерпели поражение: 6 сентября сборная Чехии дома уступила команде Украины (1:2) в матче Лиги наций УЕФА, а 10 сентября в Ростове-на-Дону проиграла сборной России (1:5).

Напомни, что 16 октября в Лиге наций Чехия в Харькове сыграет с Украиной. Билеты на игру уже поступили в продажу по цене от 50 гривен.