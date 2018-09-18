Соперник сборной Украины по Лиге наций определился с тренером
Новым наставником сборной Чехии стал Ярослав Шилгавы
Ярослав Шилгавы назначен главным тренером сборной Чехии, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации страны. На посту главного тренера сборной Чехии Шилгавы сменил Карела Яролима, подавшего в отставку 11 сентября.
Шилгавы в качестве тренера выигрывал чемпионат Чехии со "Слованом" и "Славией". С 2001 по 2009 год он занимал пост ассистента главного тренера сборной Чехии.
"Для меня это большая честь. Я не ожидаю простой работы, но, когда мы пришли в "Славию", сначала было нелегко, но в итоге мы выиграли титул", – заявил Шилгавы.
Яролим занимал пост главного тренера сборной Чехии с июля 2016 года. Под его руководством чехи не смогли отобраться на чемпионат мира-2018. В сентябре они провели два матча, и в обоих случаях потерпели поражение: 6 сентября сборная Чехии дома уступила команде Украины (1:2) в матче Лиги наций УЕФА, а 10 сентября в Ростове-на-Дону проиграла сборной России (1:5).
Напомни, что 16 октября в Лиге наций Чехия в Харькове сыграет с Украиной. Билеты на игру уже поступили в продажу по цене от 50 гривен.
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