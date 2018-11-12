Соперник сборной Украины работал над математикой для поездки в Прагу

Главный тренер сборной Словакии – последнего соперника сборной Украины по Лиге наций УЕФА – 49-летний Павел Гапал перед игрой 16 ноября в Трнаве пообщался с журналистами и пообещал сделать все возможное, чтобы его команда ушла с последнего места в турнирной таблице группы B1. Напомним, что его предшественник Ян Козак ушел из сборной Словакии из-за пьянки футболистов.

Козак возглавлял словацкую команду более пяти лет и вывел ее в финальный турнир Евро-2016. В Лиге наций УЕФА его подопечные потерпели два поражения: в сентябре состоялся матч Украина – Словакия – 1:0, в октябре Словакия – Чехия – 1:2. Теперь Гапалу нужно решать не только вопросы с дисциплиной внутри коллектива, но и с турнирным положением.

"Мы знаем ситуацию в группе и математику тоже, – заверил тренер словацкие СМИ. – Мы должны взять очки в матче против Украины, чтобы отправиться в Прагу с пониманием, что нам нужно просто победа, а не с разрывом в два мяча. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы добиться выигрыша в обоих поединках".

Кроме того, Гапал призвал болельщиков поддержать команду в Трнаве: "В более долгосрочной перспективе Словакии нужны очки, чтобы при жеребьевке квалификации на Евро-2020 находиться в более высокой корзине. Матч с украинцами чрезвычайно важен для турнирной ситуации. Я хочу пригласить зрителей прийти и помочь нам на прекрасном стадионе в Трнаве. Я уверен, что переполненные трибуны заставят игроков делать все возможное и невозможное, чтобы порадовать болельщиков. После этой игры мы сосредоточимся на Чехии.

Тем временем в сборную Украины прибыли все игроки за исключением Коноплянки.