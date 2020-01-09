Соперник "Шахтера"по Лиге Европы избавился от экс-форварда "Реала" Рауля

За полгода в Португалии де Томас забил всего три мяча

Рауль де Томас. Фото rcdespanyol.com

Соперник донецкого "Шахтера" в Лиге Европы португальская "Бенфика" продала своего нападающего Рауля де Томаса в "Эспаньол" за 20 миллионов евро, плюс еще 2 миллиона будут перечислены в виде различных бонусов. Контракт между испанским клубом и 26-летним нападающим рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне де Томас провел 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Отметим, что он является воспитанником мадридского "Реала" и пополнил португальский клуб лишь прошлым летом. Отметим, что в числе нападающих "Бенфики" остаются Чикиньо, Карлос Винисиус и Харис Сеферович.

Смотрите, как Рауль де Томас играл в Испании:

Реклама

Перед этим "Бенфика" усилилась игроком сборной Германии. Юлиан Вайгль перешел в португальский клуб из дортмундской "Бенфики" за 20 миллионов евро.

В тренде 100 самых популярных украинских спортсменов: первый рейтинг 2020 года

Как мы писали ранее, на матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен. Чемпион Украины открывает продажу билетов на первый еврокубковый матч 2020 года. Встреча состоится в Харькове 20 февраля 2020 года, начало – в 19:55. Ответный поединок пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

Смотрите обзор последнего матча "Шахтера" в Лиге чемпионов против итальянской "Аталанты":

Также мы сообщали, что стало известно, сколько заработал "Шахтер" за Лигу чемпионов. Только за матчи с "Аталантой", "Манчестер Сити" и "Динамо" "горняки" заработали 5,4 миллиона.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама