Соперник "Шахтера" по Лиге Европы одержал разгромную победу в чемпионате Германии

Хозяева поля без поддержки домашних трибун снова проиграли

Соперник донецкого Шахтера по Лиге Европы "Вольфсбург" одержал разгромную победу над "Байером" в матче 28-го тура чемпионата Германии. Размочить счет удалось лишь перед самым перерывом, а во втором тайме "волки" отгрузили сопернику еще три мяча. Лишь перед самым финальным свистком "Байер" сумел забить гол престижа.

"Байер" – "Вольфсбург" – 1:4

Голы: Баумгартлингер (86) – Понграчич (43, 75), Арнольд (64), Штеффен (67)

"Байер": Градецки, Вайзер (Баумгартлингер, 46), Тапсоба, Бендер (Драгович, 46), Венделл, Амири, Арангис, Хавертц, Бельараби (Виртц, 46), Диаби (Бэйли, 74), Демирбай (Аларио, 65).

Реклама

"Вольфсбург": Кастельс, Понграчич, Мбабу, Брукс (Кнохе, 82), Руссийон, Шлагер, Арнольд, Брекало (Гинчек, 65), Штеффен (Мармуш, 76), Жоао Виктор, Вегорст.

Предупреждения: Демирбай (29), Жоао Виктор (32), Баумгартлингер (63), Диаби (67), Гинчек (67), Кастельс (71).

Напомним, что в стартовом матче тура в главном дерби Германии "Бавария" на выезде обыграла "Боруссию" благодаря красивому голу Йозуа Киммиха и практически гарантировала себе очередную победу в Бундеслиге.

Реклама

Смотрите, как "Вольфсбург" играл в первом матче против "Шахтера":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама