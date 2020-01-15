Соперник "Шахтера" по Лиге Европы проявил характер в Кубке Португалии

В четвертьфинале лиссабонские "Орлы" дважды уступали в счете, но переиграли "Риу Аве"

"Бенфика" в Кубке Португалии / Фото: Sl Benfica

Лиссабонская "Бенфика", которая встретится с донецким "Шахтером" в 1/16-й Лиги Европы, начала 2020 год на мажорной ноте. На счету "Орлов" две победы в чемпионате страны, и вот сегодня команда пробилась в полуфинал Кубка Португалии, оставив за бортом турнира "Риу Аве" – 3:2. Ранее мы писали, что Моуринью подсобил "Шахтеру" – увел у "Бенфики" "африканского Ярмоленко".

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"Бенфика" пропустила первой уже на четвертой минуте встречи – красивый гол со штрафного в исполнении Лукаса Пиасона, но вскоре отыгралась благодаря голу Франко Черви. На 29-й минуте лиссабонские "Орлы" снова капитулировали после удара иранского нападающего Мехди Тареми. Однако проявили характер и после перерыва показали, кто на поле чемпион Португалии – "Бенфика" сначала сравняла счет, а потом вырвалась вперед благодаря дублю Хариса Сеферовича – 3:2.

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"Бенфика" – "Риу Аве" – 3:2

Голы: Черви, 13, Сеферович, 64, 71 – Пиасон, 4, Тареми, 29

"Бенфика": Злобин, Гримальдо, Диаш, Феррейра (Сеферович, 61), Таварес, Пицци, Таарабт, Вайгль, Черви (Силва, 89), Чикиньо, Винисиус (Самарис, 85)

Ранее мы сообщали, что новая звезда "Бенфики" заставил болельщика бегать по улицам города голышом.

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