Соперник "Шахтера" по Лиге Европы усилился игроком сборной Германии

Юлиан Вайгль / Фото: Reuters

Полузащитник Юлиан Вайгль перешел из дортмундской "Боруссии" в "Бенфику". Португальский клуб сообщил на своем сайте, что сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Напомним, что "Бенфика" сыграет с донецким "Шахтером" в 1/16 финала Лиги Европы. Все результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы есть на нашем сайте.

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24-летний футболист должен будет пройти медицинский осмотр в "Бенфике" и в первых числах 2020 года подписать контракт с новым клубом. В нынешнем сезоне Вайгль провел за "Боруссию" 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Как мы писали ранее, на матч "Шахтера" с "Бенфикой" в Лиге Европы можно попасть за 50 гривен. Чемпион Украины открывает продажу билетов на первый еврокубковый матч 2020 года. Встреча состоится в Харькове 20 февраля 2020 года, начало – в 19:55. Ответный поединок пройдет 27 февраля в Лиссабоне.

Смотрите обзор последнего матча "Шахтера" в Лиге чемпионов против итальянской "Аталанты":

Также мы сообщали, что стало известно, сколько заработал "Шахтер" за Лигу чемпионов. Только за матчи с "Аталантой", "Манчестер Сити" и "Динамо" "горняки" заработали 5,4 миллиона.

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