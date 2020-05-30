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Соперник "Шахтера" в Германии стал жертвой "Айнтрахта": обзор поражения "Вольфсбурга"

30 мая, 21:25

Олег Люлька Олег Люлька

"Волков" продолжает лихорадить в Бундеслиге: после выездной победы - домашнее фиаско

Соперника "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" продолжает лихорадить в возобновленном чемпионате Германии по футболу. После гостевой победы над "Байером" 4:1, добытой посреди недели, "волки" на своем поле при пустых трибунах проиграли в субботу "Айнтрахту" – 1:2. Таким образом "Вольфсбург" практически потерял шансы побороться за четвертое место в Бундеслиге, дающее пропуск в Лигу чемпионов. Теперь "волкам" за счастье будет остаться в турнирной таблице немецкого первенства в "зоне Лиги Европы".

Обзор матча "Вольфсбург" – "Айнтрахт" (1:2)

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Вольфсбург – Айнтрахт – 1:2
Голы: Мбабу, 58 – Силва, 27 (с пенальти), Камада, 85
Вольфсбург: Кастельс – Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссильон – Штеффен, Шлагер, Арнольд, Виктор (Мехмеди, 61) – Брекало, Вегхорст (Гинчек, 75)
Айнтрахт: Трапп – Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Чендлер, Кор (Торро, 77), Роде (Фернандес, 77), Костич – Камада (Де Гузман, 89) – Гачинович (Соу, 84), Силва (Дост, 77)
Предупреждения: Виктор, Штеффен, Руссильон – Камада, Гачинович, Роде, Торро, Де Гузман
Удаление: Торро, 90+5.

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Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Шахтер" на выезде при пустых трибунах обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Забитыми голами у дончан отличились Жуниор Мораес и Маркос Антонио. Ответная встреча "Шахтера" и "Вольфсбурга" ожидается в начале августа.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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видео голов чемпионат Германии Вольфсбург Айнтрахт

Источник: Сегодня|Спорт

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