Соперник "Шахтера" в ЛЧ на выезде обыграл лидера чемпионата Италии

"Рома" обыграла "Наполи" и вышла на третье место в таблице чемпионата Италии

"Наполи" на своем поле потерпел поражение от "Ромы" в матче 27-го тура чемпионата Италии со счетом 2:4. Это первое поражение неаполитанцев в серии А с 1 декабря прошлого года. Беспроигрышная серия насчитывала 11 встреч, из которых 10 побед.

У победителей дубль оформил Эдин Джеко (26-я и 73-я минуты), также отличились Дженгиз Ундер (7) и Диего Перотти (79). В составе хозяев поля мячи забили Лоренцо Инсинье (6) и Дрис Мертенс (90).

"Наполи" с 69 очками остался лидером серии А, но теперь идущий вторым "Ювентус" отстает от неаполитанцев только на одно очко. При этом туринцы имеют игру в запасе. "Рома" (53 очка) обошла в таблице римский "Лацио", отодвинув своих принципиальных соперников на четвертую строчку.

Напомним, что "Рома" – соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лги чемпионов. В первом поединке, который прошел в Харькове 21 февраля, "горняки" одержали победу со счетом 2:1. Ответный матч состоится в Риме 13 марта на "Стадио Олимпико".

Отметим, что ранее "Рома" всухую проиграла "Милану" (0:2) в 26 туре чемпионата Италии.