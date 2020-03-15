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Соперник украинца Малиновского по Лиге чемпионов заразился специфическим коронавирусом

15 марта, 23:00

Богдан Юрков

Вице-чемпион Европы в составе сборной Франции заперся дома с COVID-19 несмотря на то, что у него нет симптомов

Знаменитый французский футболист Эльяким Мангала, в составе своей сборной становившийся серебряным призером Евро-2016, заразился коронавирусом. Причем специфическим – без проявления симптомов. Мангала попал в число пяти представителей "Валенсии", подхвативших COVID-19. Кстати, всего 5 дней назад против "Валенсии" в Лиге чемпионов играл со своей "Аталантой" украинец Руслан Малиновский.

"Сегодня я узнал, что болен коронавирусом, – написал у себя в Twitter французский защитник испанской "Валенсии" Эльяким Мангала. – Я чувствую себя хорошо, и у меня нет симптомов, которые связывают с вирусом. Тем не менее я заперт дома и изолирован от своей семьи. Как я узнал, мы можем быть переносчиками этого вируса, не имея его симптомов. Поэтому я настойчиво рекомендую всем избегать контактов с другими людьми, даже если вы чувствуете себя нормально"

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Валенсия чемпионат Испании коронавирус Эльяким Мангала

Источник: Сегодня|Спорт

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