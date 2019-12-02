Соперник Украины с секс-бомбой: лучшим молодым игроком мира признан Маттейс де Лигт

Де Лигт получил при из рук Мбаппе / Фото: Reuters

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Защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт признан лучшим молодым игроком года в мировом футболе по версии France Football. Отметим, что 20-летний де Лигт является одним из лидеров сборной Нидерландов, матчем с которой на Евро-2020 следующим летом стартует сборная Украины. Ранее мы сообщали, что Месси выиграл шестой "Золотой мяч",став лучшим игроком за всю историю футбола.

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20-летний Маттейс де Лигт стал обладателем Kopa Trophy. В тройку лучших игроков планеты также вошли Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) и Жоау Феликс ("Бенфика"/"Атлетико"). Отметим, что Де Лигт в минувшем сезоне дошел с "Аяксом" до полуфинала Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионат и Кубок Голландии. С голландской сборной он также дошел до финала Лиги наций.

Кстати, что Маттейса де Лигта на церемонии в Париже сопровождала его сногсшибательная возлюбленная – блондинка Аннеки Моленар, одевшая шикарное платье с очень откровенным декольте. Пожалуй, она была главной секс-бомбой вечера в столице Франции!

Смотрите, как забивает Маттейс де Лигт

Добавим, что на приз лучшему игроку мира младше 21 года также претендовали нападающий Мойзе Кин ("Эвертон"), хавбеки Сэмюэл Чуквуэзе ("Вильярреал") и Ли Кан Ин ("Валенсия"), полузащитник Винисиус Жуниор ("Реал"), хавбек Кай Хавертц ("Байер"), полузащитник Маттео Гендузи ("Арсенал") и лучший вратарь молодежного чемпионата мира – украинец Андрей Лунин ("Реал", сейчас в аренде в "Вальядолиде"), который на церемонии в Париже присутствовал в компании своей очаровательной девушки Анастасии.

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