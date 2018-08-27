Соперник "Зари" в Лиге Европы: мелочи привели к разгрому "Лейпцига"

Сразу восемь новых футболистов вышло в составе "Лейпцига" на стартовую игру сезона Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" (1:4) по сравнению с поединком Лиги Европы против "Зари" (0:0). Чести принять участие в двух матчах кряду удостоились лишь защитники Марсело Сараччи (20 лет), Ибраим Конате (19) и полузащитник Диего Демме (26). Впрочем, условно "свежий" вариант состава так и не помог наставнику Ральфу Рангнику добиться на "Вестфаленштадионе" положительного результата.

Хотя все началось для гостей очень даже хорошо: они открыли с чет уже на 31-й секунде. Всех шокировал Огустин, точно пробивший в нижний угол из-за пределов штрафной. Холодный душ подействовал на игроков "Боруссии" довольно быстро, им понадобилось всего 20 минут, чтобы сравнять счет (отличился Дахуд), в конце тайма выйти вперед (Забитцер неудачно срезал мяч в свои ворота) и нокаутировать оппонента (Витсель ножницами расстрелял Гулача). Далее было делом техники. Хозяева отдали преимущество, "Лейпциг" его подхватил, так как ничего другого не оставалось, и в итоге получил разгром, пропустив от Ройса уже в добавленное время. Бывший клуб Андрея Ярмоленко взбирается на самый верх турнирной таблицы, добившись самого убедительного по игре и результату счета.

Тем не менее главный тренер "Лейпцига" не отчаивается и вполне доволен действиями своих подопечных.