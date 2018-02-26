Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов всухую проиграл "Милану"

"Рома" проиграла второй матч за неделю

Римская "Рома" в центральном матче 26-го тура чемпионата Италии потерпел поражение на своем стадионе от "Милана".

Победу команде Дженнаро Гаттузо принесли точные удары Давиде Калабрия и Патрика Кутроне.

Эта победа позволила "Милану" сравняться по очкам с шестой командой чемпионата Сампдорией. "Рома" осталась на пятом месте.

"Рома" – "Милан" – 0:2

Голы: Кутроне (48), Калабрия (74)

"Рома": Алиссон, Бруно Перес, Манолас, Фасио, Коларов, Пеллегрини (Жерсон, 80), Стротман, Наингголан (Джеко, 64), Ундер (Дефрель, 73), Шик, Перотти.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессиэ, Биглия, Бонавентура (Монтоливо, 90), Сусо (Борини, 82), Кутроне (Калинич, 67), Чалханоглу.

Напомним, что "Рома" – соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч между командами в Харькове 21 февраля завершился волевой победой "Шахтера" (2:1).

Добавим, что еще один матч отчетного тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Аталаната" был перенесен из-за снегопада. Ожидается, что команды сыграют перенесенную встречу 13 или 14 марта.