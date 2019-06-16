Соперника Украины по отбору Евро-2020 может возглавить "папа" нынешнего "Ливерпуля"

Сербы зовут на пост главного тренера Желько Бувача, который после 17 лет дружбы побил горшки с Юргеном Клоппом

Желько Бувач с Юргеном Клоппом. Фото: Getty Images

Бывший ассистент Юргена Клоппа по "Ливерпулю" и дортмундской "Боруссии" Желько Бувач может стать главным тренером соперника Украины в отборе на Евро-2020 – сборной Сербии. Сербский футбольный союз рассматривает его кандидатуру в качестве нового наставника после увольнения Младена Крстаича, сообщает republika.rs.

Отметим, что Бувач и Клопп проработали вместе 17 лет, руководя "Майнцем", дортмундской "Боруссией" и "Ливерпулем". Однако в прошлом году они разругались, Бувач был отстранен от тактических занятий с командой. И многие называли это причиной того, что "Ливерпуль" проиграл киевский финал Лиги чемпионов "Реалу" со счетом 1:3.

Интересно, что среди кандидатов на пост главного тренера сербов фигурирует также бывший наставник сборной Черногории Любиш Тумбакович, который на днях со скандалом покинул команду. Напомним, черногорцы уволили Тумбаковича за то, что тот отказался выходить на матч против команды Косово в рамках отбора на Евро-2020.

В отборе на Евро-2020 сборная Сербии занимает третье место в нашей отборочной группе, сыграв вничью с Португалией (1:1), разгромно проиграв Украине (0:5) и одолев в последнем матче квалификации Литву (4:1). Победа над аутсайдером, впрочем, не спасла не отставки Младена Крстаича.

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