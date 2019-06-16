Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Соперника Украины по отбору Евро-2020 может возглавить "папа" нынешнего "Ливерпуля"

16 июня, 16:03

Сербы зовут на пост главного тренера Желько Бувача, который после 17 лет дружбы побил горшки с Юргеном Клоппом

Желько Бувач с Юргеном Клоппом
Желько Бувач с Юргеном Клоппом. Фото: Getty Images

Бывший ассистент Юргена Клоппа по "Ливерпулю" и дортмундской "Боруссии" Желько Бувач может стать главным тренером соперника Украины в отборе на Евро-2020 – сборной Сербии. Сербский футбольный союз рассматривает его кандидатуру в качестве нового наставника после увольнения Младена Крстаича, сообщает republika.rs.

Отметим, что Бувач и Клопп проработали вместе 17 лет, руководя "Майнцем", дортмундской "Боруссией" и "Ливерпулем". Однако в прошлом году они разругались, Бувач был отстранен от тактических занятий с командой. И многие называли это причиной того, что "Ливерпуль" проиграл киевский финал Лиги чемпионов "Реалу" со счетом 1:3.

Интересно, что среди кандидатов на пост главного тренера сербов фигурирует также бывший наставник сборной Черногории Любиш Тумбакович, который на днях со скандалом покинул команду. Напомним, черногорцы уволили Тумбаковича за то, что тот отказался выходить на матч против команды Косово в рамках отбора на Евро-2020.

В отборе на Евро-2020 сборная Сербии занимает третье место в нашей отборочной группе, сыграв вничью с Португалией (1:1), разгромно проиграв Украине (0:5) и одолев в последнем матче квалификации Литву (4:1). Победа над аутсайдером, впрочем, не спасла не отставки Младена Крстаича.

Как Украина громила Сербию во Львове

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сборная Сербии, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Соперника Украины по отбору Евро-2020 может возглавить "папа" нынешнего "Ливерпуля"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

УЕФА выдвинул Украине четыре обвинения за матч с Сербией: полный список "грехов" "Арены Львов"

13 июня, 20:33

Украинской стороне светят санкции за блокировку проходов на стадионе и плохое освещение поля

Стартовала подача заявок на билеты на Евро-2020, цена за "тикет" – до 28 тысяч гривен

12 июня, 16:15

Цены – от 30 евро за групповой этап в Баку, Будапеште или Бухаресте и до 945 евро на первую категорию на финал в Лондоне

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

Руис смог то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен

Великобритания 94: Чёрный флаг

Симоньян госпитализирована: ее спросили о коррупции

Подавление единственного фермента замедляет старение на 10%

Физики открыли новое состояние материи: подробно

ONE. Джо Наттавут - Саша Мойса. Видео мощного нокаута

Стало известно, почему в 2014 сорвался трансфер Коноплянки

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Сегодня – полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии: когда начало и где смотреть

Вчера, 22:45

Без Усика, поднявшегося в хэвивейт, четыре сильнейших боксера первого тяжелого веса в Риге проведут чемпионские поединки

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

Вчера, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

Вчера, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Где смотреть онлайн матч Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Вчера, 18:45

Сборная Украины впервые в истории поборется за золотые медали мирового первенства

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

Решение Зеленского по Донбассу: появилась первая реакция Кремля

У украинцев за долги будут забирать квартиры: к чему готовиться

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь